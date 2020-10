Bonus bici | i consigli di Ancma su come ottenerlo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dal 3 novembre sarà disponibile la nuova applicazione del ministero dell’Ambiente con cui richiedere il buono mobilità o il rimborso per gli acquisti di, e-bike e monopattini. L’(Associazione nazionale ciclo motociclo accessori) propone alcuniper affrontare la procedura online. Molti hanno già fatto il loro acquisto a partire dal 4 maggio, in attesa del rimborso del 60 per cento fino a un massimo di 500 euro. Per loro farà fede la data di inserimento della richiesta e non quella della ricevuta. E’ importante ricordarsi di attivare prima del 3 novembre un’identità Spid (Sistema pubblico di identità digitale), scannerizzare il documento di acquisto intestato a proprio nome e farne un documento in formato pdf e avere pronte le proprie ...