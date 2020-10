Enel | Starace | ' a novembre nuovo piano industriale e outlook per i prossimi 10'

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Apresenteremo il nostroper il prossimo triennio e unper idieci anni nel quale vediamo un'espansione delle rinnovabili che non ha limiti fisici nei10 anni. Il limite non è la disponibilità fisica ma la capacità finanziaria e la capacità di sostenere questa crescita senza fare errori". Ad affermarlo, nel corso dell'evento organizzato da 'Il Sole 24 Ore' e dal 'Financial Times', è l'ad di, Francescosottolineando che in"questo tema è stata all'attenzione dal primo giorno" e "ci vedrete accelerare nei10 anni".

