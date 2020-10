Covid, record di casi: scattano nuove restrizioni (Di giovedì 8 ottobre 2020) In Scozia e a Bruxelles scatta la serrata per bar e locali, in Francia e Germania è nuovo record di contagi in 24 ore. Non accenna a fermarsi la corsa del coronavirus in tutta Europa: a preoccupare sono soprattutto i numeri nel Paese guidato da Emmanuel Macron, dove sono stati registrati 18.746 nuovi casi. Cresce anche il tasso di positività, ora al 9,1%, mentre sono 80 le nuove vittime. Numeri che hanno costretto lo stesso presidente a lanciare l’allarme: “L’epidemia continua a crescere. In alcuni territori siamo riusciti a frenare le cose, ma il virus circola piu veloce. E nei luoghi dove circola troppo veloce, in particolare, tra le persone adulte e dove ci sono troppi posti letto occupati negli ospedali, allora dovremo andare ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 8 ottobre 2020) In Scozia e a Bruxelles scatta la serrata per bar e locali, in Francia e Germania è nuovodi contagi in 24 ore. Non accenna a fermarsi la corsa del coronavirus in tutta Europa: a preoccupare sono soprattutto i numeri nel Paese guidato da Emmanuel Macron, dove sono stati registrati 18.746 nuovi. Cresce anche il tasso di positività, ora al 9,1%, mentre sono 80 levittime. Numeri che hanno costretto lo stesso presidente a lanciare l’allarme: “L’epidemia continua a crescere. In alcuni territori siamo riusciti a frenare le cose, ma il virus circola piu veloce. E nei luoghi dove circola troppo veloce, in particolare, tra le persone adulte e dove ci sono troppi posti letto occupati negli ospedali, allora dovremo andare ...

RaiNews : Numeri sempre più allarmanti in molti paesi del vecchio continente #Francia #COVID19 - Agenzia_Italia : In Germania 4 mila casi di Covid in un giorno, mai così tanti da aprile - tg2rai : #Coronavirus, in #Campania contagi record. Preoccupazione per come le strutture sanitarie possano gestire la nuova… - Biofafafa : RT @Miti_Vigliero: Covid: Francia, nuovo record, 18.746 casi 80 decessi nelle ultime 24 ore, sale tasso positività- Ultima Ora - ANSA http… - aderenzis1 : Record di ricchezza per i Paperoni globali: Covid già accantonato, vola oltre 10 mila miliardi -