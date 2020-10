Sony svela la dissipazione del calore su PS5 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) A un mese dal lancio, Sony ha svelato quest’oggi il sistema di dissipazione del calore su PS5, smontando completamente la console in un video che vi riportiamo a fine articolo. PS5: Ecco cosa si cela al suo interno Si parte dalla scocca, facilmente rimuovibile da entrambi i lati, il corpo della console mette subito in mostra le seguenti porte: Una porta USB Type-C e una seconda Type-A con supporto USB Hi-Speed2 porte Type-A con supporto USB Super SpeedEthernetHdmi AlimentazioneInteressante la presenza di un pratico stand che può essere rimosso e agganciato alla console per posizionarla in orizzontale o verticale, a seconda delle proprie esigenze. Rimuovendo la scocca superiore è possibile imbattersi fin da subito nella ventola, di generose dimensioni, la quale permette di dissipare al ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 7 ottobre 2020) A un mese dal lancio,hato quest’oggi il sistema didelsu PS5, smontando completamente la console in un video che vi riportiamo a fine articolo. PS5: Ecco cosa si cela al suo interno Si parte dalla scocca, facilmente rimuovibile da entrambi i lati, il corpo della console mette subito in mostra le seguenti porte: Una porta USB Type-C e una seconda Type-A con supporto USB Hi-Speed2 porte Type-A con supporto USB Super SpeedEthernetHdmi AlimentazioneInteressante la presenza di un pratico stand che può essere rimosso e agganciato alla console per posizionarla in orizzontale o verticale, a seconda delle proprie esigenze. Rimuovendo la scocca superiore è possibile imbattersi fin da subito nella ventola, di generose dimensioni, la quale permette di dissipare al ...

Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Sony svela come cambieranno i Trofei in vista del lancio di #PlayStation5. - Nerdmovieprod : PS5: Sony svela l’interno della sua console Next-Gen #insider #Playstation5 - IGNitalia : Sony svela come cambieranno i Trofei in vista del lancio di #PlayStation5. - infoitscienza : PS5 al centro di un video teardown di Sony che svela in dettaglio le componenti interne - infoitscienza : Sony svela nuovi dettaglio sull'audio 3D grazie alla tecnologia Tempest 3D AudioTech -