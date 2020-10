Perché è mancato il numero legale alla Camera (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Covid e una certa imperizia dei gruppi di maggioranza hanno fatto mancare il numero legale alla Camera su un voto importante, quello della risoluzione al governo per l’emanazione del prossimo Dpcm sulla gestione della pandemia. Infatti l’assenza di 44 deputati di maggioranza, da ieri in quarantena fiduciaria e quindi per legge bloccati a casa, non ha permesso di raggiungere le 221 presenze in Aula che rappresentava il numero legale, non raggiunto per 15 voti la prima volta e di 8 in una successiva votazione. Un flop dovuto anche all’improvvisa mossa dei gruppi del centrodestra che non hanno partecipato al voto, ma anche a diverse assenze ingiustificate come risulta dalla lettura dei tabulati che l’Ansa ha visionato: 56 nella prima votazione e ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Covid e una certa imperizia dei gruppi di maggioranza hanno fatto mancare ilsu un voto importante, quello della risoluzione al governo per l’emanazione del prossimo Dpcm sulla gestione della pandemia. Infatti l’assenza di 44 deputati di maggioranza, da ieri in quarantena fiduciaria e quindi per legge bloccati a casa, non ha permesso di raggiungere le 221 presenze in Aula che rappresentava il, non raggiunto per 15 voti la prima volta e di 8 in una successiva votazione. Un flop dovuto anche all’improvvisa mossa dei gruppi del centrodestra che non hanno partecipato al voto, ma anche a diverse assenze ingiustificate come risulta dlettura dei tabulati che l’Ansa ha visionato: 56 nella prima votazione e ...

riccardomagi : #Ama in rosso: non riesce a riscuotere né a pulire la città e a pagare saranno tutti i romani perché la giunta di… - Giovanni860810 : RT @mastrociliegia6: @matteosalvinimi Veramente è mancato il numero legale perché - solo per miserabile e infame propaganda fatta sui morti… - ilCogito : RT @barbarajerkov: alla camera il numero legale non è mancato per i 41 deputati di maggioranza in isolamento fiduciario. ma perché in aula… - ZenatiDavide : Manca numero legale, caos su ‘quarantena’ deputati: Per due volte ieri è mancato il numero legale nell’Aula della C… - ICTriBasei : RT @MaoistiN: ..bello vedere ancora lo stupore nel leggere queste notizie.. ..la nostra è una battaglia di popolo che non avrà mai fine..… -

