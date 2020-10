Marco Carta assolto dalla Corte d’appello per il furto di magliette alla ‘Rinascente’: la motivazione (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ricorderete sicuramente lo spiacevole episodio che aveva coinvolto il vincitore di Amici 10, Marco Carta. Il cantante, infatti, era stato accusato di aver rubato alcuni capi d’abbigliamento da un costoso negozio, la Rinascente di Milano. Il cantante, però, è stato oggi assolto nel processo di secondo grado con al centro il furto delle sei magliette dal valore di 1200 euro, avvenuto nel maggio 2019. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale che risale a circa un anno fa. La Procura Generale aveva, in realtà, chiesto una condanna a 8 mesi di carcere ed il 35enne, già assolto in primo grado, non era presente in aula. L’avvocato difensore di Carta ha così ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ricorderete sicuramente lo spiacevole episodio che aveva coinvolto il vincitore di Amici 10,. Il cantante, infatti, era stato accusato di aver rubato alcuni capi d’abbigliamento da un costoso negozio, la Rinascente di Milano. Il cantante, però, è stato ogginel processo di secondo grado con al centro ildelle seidal valore di 1200 euro, avvenuto nel maggio 2019. Lo ha deciso lad’Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale che risale a circa un anno fa. La Procura Generale aveva, in realtà, chiesto una condanna a 8 mesi di carcere ed il 35enne, giàin primo grado, non era presente in aula. L’avvocato difensore diha così ...

