Coronavirus: primo tampone negativo per Silvio Berlusconi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) primo tampone negativo per Silvio Berlusconi, effettuato ieri. Oggi secondo tampone che potrebbe confermare la guarigione dal Coronavirus Silvio Berlusconi è risultato negativo ad un primo tampone per il Coronavirus, effettuato ieri, ed oggi dovrà sottoporsi ad un secondo. Se l’esito fosse ancora negativo, il Leader di Forza Italia potrà considerarsi definitivamente guarito dal virus, contratto lo scorso settembre. L’ex premier, nell’ipotesi più rosea, potrà presenziare, questa sera, al ricevimento delle nozze del figlio Luigi e della fidanzata Federica Fumagalli, a Macherio. L’ex premier, ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 ottobre 2020)per, effettuato ieri. Oggi secondoche potrebbe confermare la guarigione dalè risultatoad unper il, effettuato ieri, ed oggi dovrà sottoporsi ad un secondo. Se l’esito fosse ancora, il Leader di Forza Italia potrà considerarsi definitivamente guarito dal virus, contratto lo scorso settembre. L’ex premier, nell’ipotesi più rosea, potrà presenziare, questa sera, al ricevimento delle nozze del figlio Luigi e della fidanzata Federica Fumagalli, a Macherio. L’ex premier, ...

