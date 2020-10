Coronavirus, nuovo balzo in avanti dei contagi e record di tamponi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – nuovo balzo in avanti di contagi accertati di Coronavirus, mille in più rispetto a ieri, nella giornata che fa segnare anche un nuovo record assoluto di tamponi effettuati. Sono stati infatti 3.678 i nuovi casi (ieri 2.667) registrati di Covid-19 nelle ultime 24 ore a fronte di un numero di test effettuati mai così alto da inizio pandemia: 125.314 (ieri 99.742). Si tratta del numero più alto di positivi certificati in una sola giornata dallo scorso 16 aprile quando i numeri parlavano di 3.786 casi, individuati però con 61mila test, meno della metà di quelli effettuati oggi. Il rapporto positivi/tamponi torna a salire leggermente a 2,93% (ieri 2,68%). Secondo i dati del Ministero ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) –indiaccertati di, mille in più rispetto a ieri, nella giornata che fa segnare anche unassoluto dieffettuati. Sono stati infatti 3.678 i nuovi casi (ieri 2.667) registrati di Covid-19 nelle ultime 24 ore a fronte di un numero di test effettuati mai così alto da inizio pandemia: 125.314 (ieri 99.742). Si tratta del numero più alto di positivi certificati in una sola giornata dallo scorso 16 aprile quando i numeri parlavano di 3.786 casi, individuati però con 61mila test, meno della metà di quelli effettuati oggi. Il rapporto positivi/torna a salire leggermente a 2,93% (ieri 2,68%). Secondo i dati del Ministero ...

Agenzia_Ansa : Verso multe da 400 a 1.000 euro per chi è senza #mascherina all'aperto #Covid #Coronavirus #ANSA - RaiNews : Dopo la controversa uscita dall'ospedale in auto per salutare i fan, #Trump attira di nuovo l'attenzione. Al rientr… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo picco di casi in Gran Bretagna, #Berlino chiude i locali alle 23 #ANSA - EmMicucci : #Coronavirus #Lazio Record contagi: 357 e 6 morti. A #Roma 145. Crollo del numero dei guariti:61 D'Amato: 'Al la… - Controc43312427 : dopo i nuovo decreti è più alta la multa per chi non porta la mascherina o per le ONG ? @Corriere @repubblica… -

UDINE. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 966. Con il ricovero a Udine di un uomo (nato nel 1939) salgono a sei (+1) i pazienti in cura in terapia intensiva, ...

