Chiara Ferragni: dopo Leone avrà una bambina, l’annuncio su Oggi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni dovrebbe venire al mondo nella primavera del prossimo anno: la loro “Bella Storia” continua Ad una settimana dall’annuncio della seconda gravidanza di Chiara Ferragni, conosciamo anche il sesso del bebè che l’influencer avrà dal rapper Fedez dopo la nascita di Leone nel 2018: è una femmina, la cui nascita è prevista per Marzo del prossimo anno. A dare la notizia in esclusiva, è il settimanale Oggi (nel numero in edicola giovedì 8 Ottobre) che dedica ai Ferragnez la copertina ed un ampio servizio che celebra i successi personali e professionali della coppia. Chiara Ferragni è alla sedicesima settimana di ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La secondogenita di Fedez edovrebbe venire al mondo nella primavera del prossimo anno: la loro “Bella Storia” continua Ad una settimana dall’annuncio della seconda gravidanza di, conosciamo anche il sesso del bebè che l’influencer avrà dal rapper Fedezla nascita dinel 2018: è una femmina, la cui nascita è prevista per Marzo del prossimo anno. A dare la notizia in esclusiva, è il settimanale(nel numero in edicola giovedì 8 Ottobre) che dedica ai Ferragnez la copertina ed un ampio servizio che celebra i successi personali e professionali della coppia.è alla sedicesima settimana di ...

Corriere : Ferragni e Fedez aspettano una femmina: Leone avrà una sorellina - trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - rep_milano : Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bambina: svelato il sesso del secondo figlio [aggiornamento delle 15:30] - clikservernet : Chiara Ferragni incinta, “è una femmina. Nascerà a marzo come Leone” -