Nuovo Clan Partenio, il processo si trasferisce da Avellino a Napoli (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il processo per il Nuovo Clan Partenio si trasferisce dal tribunale di Avellino a quello di Napoli. E’ questa la decisione assunta dal giudice, Luigi Buono. Lo spostamento è dovuto ad alcune ragioni logistiche. Sono 22 gli imputati alla sbarra dopo gli arresti dello scorso anno. Il Clan dovrà rispondere di associazione a delinquere di stampo mafioso, usura, estorsione e detenzione illegale di armi. La prima udienza è saltata per via di alcuni difetti di notifica, ma il giudice ha già fissato i prossimi passaggi in aula. Entro la fine del 2020 sono ben quattro le udienze fissate. Il 6 novembre si ripartirà dal tribunale di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilper ilsidal tribunale dia quello di. E’ questa la decisione assunta dal giudice, Luigi Buono. Lo spostamento è dovuto ad alcune ragioni logistiche. Sono 22 gli imputati alla sbarra dopo gli arresti dello scorso anno. Ildovrà rispondere di associazione a delinquere di stampo mafioso, usura, estorsione e detenzione illegale di armi. La prima udienza è saltata per via di alcuni difetti di notifica, ma il giudice ha già fissato i prossimi passaggi in aula. Entro la fine del 2020 sono ben quattro le udienze fissate. Il 6 novembre si ripartirà dal tribunale di ...

