Mercatone Uno, dal fallimento alle operazioni sospette: che fine faranno i 1.300 "esuberi" (Di martedì 6 ottobre 2020) Finalmente è arrivata la decisione in merito alla sorte dei 1.300 esuberi di Mercatone Uno. Per loro ci saranno dodici mesi di cassa integrazione straordinaria. I commissari straordinari Antonio Cattaneo, Giuseppe Farchione e Luca Gratteri, in scadenza il 23 novembre, hanno avviato la procedura di consultazione sindacale per usufruire della Cigs per cessazione di attività, prevista dall'articolo 44 del cosiddetto Decreto Genova. Una lunga storia quella di Mercatone Uno. Tre anni di amministrazione straordinaria, con oltre 500 aziende fornitrici rimaste a bocca asciutta perché mai pagate, mancati versamenti allo Stato e oltre 1.800 lavoratori che hanno scoperto il fallimento su Facebook. Mentre la nave affondava, gli ultimi manager che si sono succeduti in azienda avrebbero sottratto oltre 2,5 milioni di euro, ...

Finalmente è arrivata la decisione in merito alla sorte dei 1.300 esuberi di Mercatone Uno. Per loro ci saranno dodici mesi di cassa integrazione straordinaria. I commissari straordinari Antonio ...

Mercatone, in arrivo altra cassa integrazione

L’hanno chiesta i commissari straordinari per 1.300 dipendenti rimasti dopo il fallimento del Gruppo. Avviate le consultazioni sindacali ...

L'hanno chiesta i commissari straordinari per 1.300 dipendenti rimasti dopo il fallimento del Gruppo. Avviate le consultazioni sindacali ...