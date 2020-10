M5s, Crimi: “Al via gli Stati generali. Si concluderanno con incontro nazionale a novembre e il documento sarà votato in rete” (Di martedì 6 ottobre 2020) Iniziano gli Stati generali del Movimento 5 stelle. Dopo giorni di tensioni e scontri, il capo politico vicario Vito Crimi ha annunciato l’avvio ufficiale del processo che porterà a una riforma interna del M5s. “In questi anni il Movimento 5 stelle ha realizzato grandi cose”, si legge sul Blog delle stelle, “le ha fatte mettendo al centro sempre l’interesse dei cittadini e del Paese. Per andare avanti, per realizzare nuovi obiettivi, abbiamo bisogno di riorganizzarci e per farlo lanciamo gli Stati generali del MoVimento 5 Stelle”. Ecco come: “Oggi partono e si concluderanno il 7 e l’8 novembre a Roma in un grande incontro nazionale. Saranno partecipati dal basso e sarà un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Iniziano glidel Movimento 5 stelle. Dopo giorni di tensioni e scontri, il capo politico vicario Vitoha annunciato l’avvio ufficiale del processo che porterà a una riforma interna del M5s. “In questi anni il Movimento 5 stelle ha realizzato grandi cose”, si legge sul Blog delle stelle, “le ha fatte mettendo al centro sempre l’interesse dei cittadini e del Paese. Per andare avanti, per realizzare nuovi obiettivi, abbiamo bisogno di riorganizzarci e per farlo lanciamo glidel MoVimento 5 Stelle”. Ecco come: “Oggi partono e siil 7 e l’8a Roma in un grande. Saranno partecipati dal basso e sarà un ...

