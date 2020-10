Liguria | i sindaci a Costa | «Spendiamo ogni euro | ma è difficile progettare»

(Di martedì 6 ottobre 2020) Le reazioni dopo l’accusa del ministro sui soldi non spesi dai Comuni. L’Anci: «Per i rimborsi sulle somme urgenze possono passare mesi»

Daviderel4 : RT @talismanogiada: @soniabetz1 @kiara86769608 Congratulazioni e buon lavoro ai nostri Sindaci. Devo ricordare, anche a Di Maio che sta sul… - talismanogiada : @soniabetz1 @kiara86769608 Congratulazioni e buon lavoro ai nostri Sindaci. Devo ricordare, anche a Di Maio che sta… - flaviotiravento : RT @LiguriaNotizie: Salvini difende i sindaci: ministro Ambiente si metta stivali e li aiuti a spalare fango - Miti_Vigliero : RT @LiguriaNotizie: Salvini difende i sindaci: ministro Ambiente si metta stivali e li aiuti a spalare fango -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria sindaci

Il Secolo XIX

"Grazie Fabio": è la grande scritta inserita in una gigantesca fotografia che ha caratterizzato l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione dei volontari della Protezione civile di Persiceto in ...Abbiamo raccolto e confrontato che cosa hanno promesso i ministri dell’Ambiente che nell’ultima dozzina d’anni si sono succeduti a Roma ...«È il momento della conta dei danni, di assoluta gravità. Ma superata la fase più emergenziale, occorre avviare un ragionamento complessivo sulle grandi infrastrutture viarie della provincia. In parti ...