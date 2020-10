Lega Serie A, positività Dal Pino: l’assemblea del 9 ottobre slitta al 13 (Di martedì 6 ottobre 2020) L’Assemblea della Lega Serie A, in programma venerdì 9 ottobre, è stata posticipata a martedì 13 alle ore 11.30 e si svolgerà in videoconferenza. Lo comunica la stessa Lega Serie A, dopo la positività al Covid-19 del presidente Paolo Dal Pino accertata nella giornata di oggi. Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) L’Assemblea dellaA, in programma venerdì 9, è stata posticipata a martedì 13 alle ore 11.30 e si svolgerà in videoconferenza. Lo comunica la stessaA, dopo la positività al Covid-19 del presidente Paolo Dalaccertata nella giornata di oggi.

romeoagresti : ?? Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli Si applica il protocollo FIGC concordato con il CTS e non sussistono prov… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - Lautaro79772178 : RT @sportface2016: #JuventusNapoli, #Codacons: 'Se verrà dato 3-0 a tavolino interverremo legalmente contro #Lega e #Figc' #SerieA https:/… - sportface2016 : Positività #DalPino: l'assemblea della #Lega #SerieA slitta al 13 di ottobre -