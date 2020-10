«La tempesta in un cranio» e i racconti infiniti del cinema delle origini (Di mercoledì 7 ottobre 2020) cinema e follia, in una chiave insolita e divertente, tra le sorprese da scoprire o riscoprire all’interno dello scrigno magico de Le Giornate del cinema Muto di Pordenone, on line su MyMovies fino a sabato, tra restauri, recuperi e pellicole perdute o dimenticate riportate agli antichi fasti. La tempesta in un cranio (disponibile on demand fino a stasera) è un film anomalo, di sentore surrealista, prodotto, scritto e interpretato da Carlo Campogalliani, figura eccentrica e prolifica del cinema italiano, anche … Continua L'articolo «La tempesta in un cranio» e i racconti infiniti del cinema delle origini proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 ottobre 2020)e follia, in una chiave insolita e divertente, tra le sorprese da scoprire o riscoprire all’interno dello scrigno magico de Le Giornate delMuto di Pordenone, on line su MyMovies fino a sabato, tra restauri, recuperi e pellicole perdute o dimenticate riportate agli antichi fasti. Lain un(disponibile on demand fino a stasera) è un film anomalo, di sentore surrealista, prodotto, scritto e interpretato da Carlo Campogalliani, figura eccentrica e prolifica delitaliano, anche … Continua L'articolo «Lain un» e idelproviene da il manifesto.

CriPrasso : «Tempesta in un cranio» (Campogalliani, 1921) tonight! #PordenoneSilent @PordenoneSilent #GCM39 - PordenoneSilent : Oggi alle #GCM39 | Programma•Ore 20:30 La tempesta in un cranio (IT 1921), scritto, diretto e interpretato da Carlo… -

Ultime Notizie dalla rete : tempesta cranio «La tempesta in un cranio» ei racconti infiniti del cinema delle origini | il manifesto Il Manifesto Tempesta e follia nei giorni del Muto

GIORNATE DEL MUTOQuesta sera (dalle 20.30) le Giornate del Cinema Muto propongono l'unico film italiano in programma: La tempesta in un cranio (1921), di e con Carlo Campogalliani, uno dei ...

«La tempesta in un cranio» Commedia da riscoprire

Di necessità, virtù. Visto che la pandemia che non si arresta avrebbe costretto molti frequentatori a disertare la trentanovesima edizione delle Giornate del cinema muto di Pordenone, ecco che il fest ...

GIORNATE DEL MUTOQuesta sera (dalle 20.30) le Giornate del Cinema Muto propongono l'unico film italiano in programma: La tempesta in un cranio (1921), di e con Carlo Campogalliani, uno dei ...Di necessità, virtù. Visto che la pandemia che non si arresta avrebbe costretto molti frequentatori a disertare la trentanovesima edizione delle Giornate del cinema muto di Pordenone, ecco che il fest ...