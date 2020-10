'Ho sentito dei colpi, ma non l'alt della polizia': il racconto del complice di Luigi Caiafa (Di martedì 6 ottobre 2020) Il video della rapina in cui è morto Luigi Caiafa 6 ottobre 2020 'De Tommaso ha ammesso la rapina e ha raccontato di aver sentito 2 o 3 colpi d'arma da fuoco, ma di non aver sentito l'alt delle forze ... Leggi su today (Di martedì 6 ottobre 2020) Il videorapina in cui è morto6 ottobre 2020 'De Tommaso ha ammesso la rapina e ha raccontato di aver2 o 3d'arma da fuoco, ma di non averl'alt delle forze ...

