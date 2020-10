Grande Fratello, televoto falsato? Il Codacons revisiona i voti per Franceska (Di martedì 6 ottobre 2020) Pepe. Ieri sera è scoppiato il caso dopo la scoperta: sono arrivati voti falsi dalla Spagna Grande Fratello Vip annulla il televoto dell’uscita di Franceska? Potrebbe essere la prima volta nella storia del programma, quasi da non credere, ma la possibilità comincia a diventare … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 6 ottobre 2020) Pepe. Ieri sera è scoppiato il caso dopo la scoperta: sono arrivatifalsi dalla SpagnaVip annulla ildell’uscita di? Potrebbe essere la prima volta nella storia del programma, quasi da non credere, ma la possibilità comincia a diventare … L'articolo proviene da YesLife.it.

