FIFA 21 delude nei voti delle recensioni della critica?

(Di martedì 6 ottobre 2020) Gli appassionati di calcio sono in trepidante attesa di21 ma, stando aistampa internazionale, sembra che quest'anno non sia andato esattamente tutto per il verso giusto.Su Metacritic sono comparse ledei portali specializzati e, attualmente,21 ha un Metascore di 73, forse non proprio il voto che si aspettavano i fan.Sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra recensione, mentre qui sotto potete leggere alcuni deiassegnati dalla stampa internazionale.Leggi altro...

Se da un lato Konami ha deciso di non pubblicare un'edizione 2021 di PES vera e propria quest'anno a causa del COVID-19 e per attendere il passaggio a un nuovo motore grafico per la prossima generazio ...