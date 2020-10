Fiera di Bergamo, accordo raggiunto L’ospedale resta fino all’inizio del 2021 (Di martedì 6 ottobre 2020) È deciso: l’ospedale da campo allestito alla Fiera di Bergamo nella fase clou della pandemia resterà attivo, all’interno della struttura, fino all’inizio del 2021. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 6 ottobre 2020) È deciso: l’ospedale da campo allestito alladinella fase clou della pandemia resterà attivo, all’interno della struttura,all’inizio del

