Era il piccolo Mimmo ne I Cesaroni: oggi 23 anni, tutte lo vogliono, è troppo bello, e recita su Netflix [FOTO] (Di martedì 6 ottobre 2020) “Pizza e mortadella, la strada è sempre quella. Guardo tramontare il sole sulla Garbatella” cantava Matteo Branciamore nella sigla de I Cesaroni. Sono trascorsi alcuni anni, ma come si possono dimenticare le avventure di Giulio, Ezio, Cesare, Lucia, Stefania, Eva, Marco, Walter, Rudy, Alice e Mimmo? A proposito del piccolo di casa, è lui la voce narrante, è lui che apre ogni puntata introducendo lo spettatore alle avventure di casa Cesaroni. Lo abbiamo visto crescere, cambiare la voce e diventare una calamita per le ragazze. oggi Federico Russo è molto lontano dal personaggio che interpretava ne i Cesaroni; la sua carriera di attore sta volando verso vette altissime… Federico Russo sbarca su ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 6 ottobre 2020) “Pizza e mortadella, la strada è sempre quella. Guardo tramontare il sole sulla Garbatella” cantava Matteo Branciamore nella sigla de I. Sono trascorsi alcuni, ma come si possono dimenticare le avventure di Giulio, Ezio, Cesare, Lucia, Stefania, Eva, Marco, Walter, Rudy, Alice e? A proposito deldi casa, è lui la voce narrante, è lui che apre ogni puntata introducendo lo spettatore alle avventure di casa. Lo abbiamo visto crescere, cambiare la voce e diventare una calamita per le ragazze.Federico Russo è molto lontano dal personaggio che interpretava ne i; la sua carriera di attore sta volando verso vette altissime… Federico Russo sbarca su ...

giucruciani : Piccolo indovinello. Ma secondo voi se in calendario c’era Spezia-Napoli si sarebbe giocato o no? #JuveNapoli - Segregazione : @FabioGentile7 Graz originariamente era un forte illirico. Più tardi gli Sloveni costruirono in questo luogo un pic… - normotipo : RT @tresmavif: @vanabeau Sì. È una buona cosa. Con la norma precedente non era chiaro quando si dovesse indossare la mascherina lasciando t… - Disumano2 : @FerdinandFalcon @Diego31883 @sscnapoli 1 di 2 Ti ripeto che il mio era un tweet calcistico....napoli società calci… - MarcocciaTeresa : @ninofrassicaoff Buongiorno Nino,meraviglioso vedere Se Sica e Tognazzi,,mamma mia come era bello Christian da piccolo????Grazie -

Ultime Notizie dalla rete : Era piccolo L’uomo della Provvidenza, nei giorni del trionfo era già cominciato il disfacimento del totem Il Piccolo Meteo Olbia: discreto martedì, piogge mercoledì, bel tempo giovedì

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22.8°C, la minima di 14.1°C, lo zero termico si attesterà a 3489m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da ...

Meteo Massa: piogge martedì, qualche possibile rovescio mercoledì, bel tempo giovedì

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19.1°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3054m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al ...

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22.8°C, la minima di 14.1°C, lo zero termico si attesterà a 3489m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da ...Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19.1°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3054m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al ...