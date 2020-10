Covid, mascherine obbligatorie all’aperto (con eccezioni): multe per chi non le indossa (Di martedì 6 ottobre 2020) mascherine obbligatorie anche all’aperto da mercoledì 7 ottobre in tutta Italia e multe salatissime a chi non le rispetta. Ma anche un giro di vite alla movida con il divieto di assembramenti. Sono le novità inserite nel nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 7 ottobre e che oggi arriva in Parlamento. L’uso della mascherina … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Covid, mascherine obbligatorie all’aperto (con eccezioni): multe per chi non le indossa proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 6 ottobre 2020)anche all’aperto da mercoledì 7 ottobre in tutta Italia esalatissime a chi non le rispetta. Ma anche un giro di vite alla movida con il divieto di assembramenti. Sono le novità inserite nel nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 7 ottobre e che oggi arriva in Parlamento. L’uso della mascherina … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloall’aperto (con):per chi non leproviene da Il Notiziario.

CarloCalenda : Oggi la mia famiglia farà il vaccino antinfluenzale. È una buona pratica che per noi è diventata obbligatoria da qu… - Agenzia_Ansa : Verso obbligo #mascherine all'aperto in tutta Italia: orientamento del governo ma la decisione dopo confronto in Pa… - Agenzia_Ansa : #Gualtieri: 'No a nuovi #lockdown'. Nel nuovo dpcm misure come le mascherine obbligatorie anche all'aperto e le chi… - irechan78 : RT @CesareSacchetti: Trump ha dimostrato che c'è vita oltre il Covid. Ora dimostrerà che si diventa immuni e che si può girare senza masche… - Fef58 : RT @VotersItalia: Alcolismo, droga, prostituzione, violenze sessuali, pestaggi di gruppo...tutto a cielo aperto e tutto va bene ma, SE NON… -