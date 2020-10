Calcio: Shaqiri positivo, salta ritorno in maglia Svizzera (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, - LOSANNA, 06 OTT - L'esterno svizzero del Liverpool Xherdan Shaqiri è risultato positivo al Covid-19 e salterà il ritorno in nazionale dopo 16 mesi di assenza. Lo ha annunciato la FederCalcio ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, - LOSANNA, 06 OTT - L'esterno svizzero del Liverpool Xherdanè risultatoal Covid-19 e salterà ilin nazionale dopo 16 mesi di assenza. Lo ha annunciato la Feder...

