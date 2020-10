Andos Udine | a Udine una Camminata per la ricerca 10 ottobre

Leggi su udine20

(Di martedì 6 ottobre 2020) Nel mese rosa della prevenzione del tumore al seno,e Unci-Sezione diuniscono le forze per un evento dedicato alla sensibilizzazione delle persone sulla necessità di adottare stili di vita sani per ridurre le probabilità di sviluppare la malattia. L’appuntamento è per sabato 10con laper la: la partenza è prevista alle ore 10 dall’Ospedale Santa Maria della Misericordia di, alla presenza dei sindaci dei 25 Comuni friulani che hanno aderito all’iniziativa, e la passeggiata si snoderà poi lungo via Nimis, viale Volontari della Libertà, via Gemona, piazzetta San Cristoforo e via Paolo Sarpi, per concludersi poi ...