Alessandra Mussolini in ospedale: incidente durante le prova di Ballando con le Stelle (Di martedì 6 ottobre 2020) Nuovo contrattempo per la produzione di Ballando con le Stelle, che per qualche giorno dovrà ora fare a meno di una delle sue star: Alessandra Mussolini. Non si tratta di un caso di contagio, né di un’operazione urgente come quella che ha messo fuori gioco Raimondo Todaro nelle scorse settimane; ma per due ballerini che tornano, una concorrente si allontana, fortunatamente per poco. A spiegare la fuga dalla sala prove e l’urgente ricovero in ospedale della politica ci ha pensato la diretta interessata, assieme all’insegnante Maykel Fonts; proprio quest’ultimo avrebbe colpito per errore l’allieva, causandole una forte perdita di sangue dal volto. Momento di paura a Ballando con le Stelle durante le prove di ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 6 ottobre 2020) Nuovo contrattempo per la produzione dicon le, che per qualche giorno dovrà ora fare a meno di una delle sue star:. Non si tratta di un caso di contagio, né di un’operazione urgente come quella che ha messo fuori gioco Raimondo Todaro nelle scorse settimane; ma per due ballerini che tornano, una concorrente si allontana, fortunatamente per poco. A spiegare la fuga dalla sala prove e l’urgente ricovero indella politica ci ha pensato la diretta interessata, assieme all’insegnante Maykel Fonts; proprio quest’ultimo avrebbe colpito per errore l’allieva, causandole una forte perdita di sangue dal volto. Momento di paura acon lele prove di ...

cotza_gianluca : RT @opificioprugna: A 'Ballando con le stelle', Alessandra Mussolini si ferisce cadendo a testa in giù. Ed è subito 25 Aprile. ( Gianluca… - RepSpettacoli : Alessandra Mussolini si è fatta male durante le prove di 'Ballando con le stelle' - MastriTina : RT @opificioprugna: A 'Ballando con le stelle', Alessandra Mussolini si ferisce cadendo a testa in giù. Ed è subito 25 Aprile. ( Gianluca… - AnnaLeonardi1 : RT @opificioprugna: A 'Ballando con le stelle', Alessandra Mussolini si ferisce cadendo a testa in giù. Ed è subito 25 Aprile. ( Gianluca… - opificioprugna : A 'Ballando con le stelle', Alessandra Mussolini si ferisce cadendo a testa in giù. Ed è subito 25 Aprile. ( Gian… -