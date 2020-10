Tre calciatori nel caos: festa a sorpresa con violazione delle norme anti-Covid [NOMI e DETTAGLI] (Di lunedì 5 ottobre 2020) E’ stata aperta un’indagine con riferimento alla violazione delle norme anti-Covid da parte di due calciatori del Chelsea: si tratta di Tammy Abraham e Ben Chilwell che avrebbero preso parte ad una festa con Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Come riporta il Sun i tre sono stati protagonisti di un party a sorpresa organizzato per l’attaccante Abraham, presenti almeno 6 persone, il limite imposto per le riunioni con membri non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Abraham si è giustificato, chiedendo “scusa per l’ingenuità mostrata”, dopo la partecipazione alla festa. “Non accadrà più”, ha concluso il calciatore dopo le ultime ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) E’ stata aperta un’indagine con riferimento allada parte di duedel Chelsea: si tratta di Tammy Abraham e Ben Chilwell che avrebbero preso parte ad unacon Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Come riporta il Sun i tre sono stati protagonisti di un party aorganizzato per l’attaccante Abraham, presenti almeno 6 persone, il limite imposto per le riunioni con membri non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Abraham si è giustificato, chiedendo “scusa per l’ingenuità mostrata”, dopo la partecipazione alla. “Non accadrà più”, ha concluso il calciatore dopo le ultime ...

