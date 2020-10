PS5 ed il pulsante ' X' che per la prima volta in Giappone fungerà da ' selezione predefinita'

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Con PS5, Sony sta ponendo fine a una tradizione vecchia di decenni. Grazie alla recente ondata di prime impressioni su PS5 da parte della stampase, abbiamo avuto modo di apprendere alcuni dettagli sulla console di nuova generazione di Sony che la società non aveva precedentemente confermato.Tra le informazioni chiave come la silenziosità della PS5, la sensazione del nuovo controller DualSense e un'idea generale di come l'SSD della console acceleri i tempi di caricamento, un altro dettaglio curioso riguarda i pulsanti Croce e Cerchio sul controller. Dall'introduzione di PlayStation negli anni '90, ilCerchio è stato assegnato il tasto conferma, sia inche in altri territori asiatici, mentre ilCroce aveva la funzione di return/ annulla.Con PS5, tuttavia, Sony sta ...

Advertising

Eurogamer_it : #PS5 e la particolarità del pulsante X. - GiocareOra : Il pulsante di conferma di PS5 è ora universalmente impostato su X, dopo 26 anni - GiocareOra : PS5 in Giappone adotterà ora il pulsante 'X' per confermare, invece di 'O' -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 pulsante

Per la prima volta in Giappone il pulsante 'X' di PlayStation 5 sarà quello di default per quanto riguarda la 'selezione predefinita' nei giochi.Mentre in Italia aspettiamo di mettere le mani su PS5, in Giappone hanno speso qualche ora anche in compagnia del DualSense: ecco 5 cose che abbiamo scoperto.. Un piccolo gruppo di fortunati ...