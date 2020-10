Proseguono i lavori agli impianti in galleria lungo la SS36 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Proseguono gli interventi per la manutenzione degli impianti riguardanti l'efficientamento energetico in galleria lungo la Strada Statale 36 'del Lago di Como e dello Spluga', nel territorio comunale ... Leggi su leccotoday (Di lunedì 5 ottobre 2020)gli interventi per la manutenzione degliriguardanti l'efficientamento energetico inla Strada Statale 36 'del Lago di Como e dello Spluga', nel territorio comunale ...

Ultime Notizie dalla rete : Proseguono lavori Proseguono i lavori della ciclabile di via Roma, che arriverà fino all'ospedale Rimininews24 Coronavirus: Fico, 'Camera prosegue lavori nel rispetto scrupoloso regole'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Ringrazio il Collegio dei Questori e gli uffici della Camera che in collaborazione con l'autorità sanitaria sono al lavoro per il tracciamento dei contatti e dunque per l'a ...

Fibra ottica a Olbia, già cablate 8mila case

A meno di un anno dall'inizio dei lavori prosegue l'opera di Open Fiber per portare la fibra ottica nelle case, negli uffici, nei negozi di Olbia. Al momento sono 8mila le unità immobiliari cablate e ...

