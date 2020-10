NBA Finals 2020 | Jimmy Butler domina gara-3 | Lakers sconfitti 115-104 | serie sul 2-1

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 ottobre 2020)sforna la partita della vita regalando ai Miami Heat il 2-1 nellai Los Angelesper 115-104. Per il numero 22 tripla doppia monstre da 40 punti, 11 rimbalzi e 13 assist. Ainon bastano i 25 punti, 10 rimbalzi e 8 assist di LeBron James, il quale genera tuttavia anche otto palle perse (quattro nell’ultimo parziale): leggermente sotto tono il Re, soprattutto nel corso del quarto quarto, dove segna solo cinque punti. Bocciato in toto Anthony Davis, limitato continuamente dai falli: il numero 3 ha terminato con 15 punti. (in aggiornamento)