Napoli, calciomercato: Ecco Bakayoko, nelle prossime ore l’ufficialità” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ad ore sarà ufficiale l’approdo di Bakayoko in azzurro Lo riporta il Corriere dello Sport Manca solo l’annuncio per Tiemoué Bakayoko al Napoli. Il club … L'articolo Napoli, calciomercato: Ecco Bakayoko, nelle prossime ore l’ufficialità” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ad ore sarà ufficiale l’approdo diin azzurro Lo riporta il Corriere dello Sport Manca solo l’annuncio per Tiemouéal. Il club … L'articoloore l’ufficialità” proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Calciomercato | Prime immagini per #Bakayoko in Italia: visite mediche per il #Napoli - SkySport : Bakayoko al Napoli, il video dell'arrivo in Italia - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, ufficiale il passaggio di #Younes all'#EintrachtFrankfurt - mauriziomoscaof : Giroud al Frosinone Llorente al Pescara Neymar al Monza (prestito con diritto di riscatto) Messi all’Inter… - ContropiedeA : Il centrocampista Bakayoko in entrata, Luperto, Ounas in uscita. Malcuit-Parma, il Napoli ci ripensa. Incerto Llore… -