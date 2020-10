Meghan Markle e Harry rifiutano l’invito della Regina: la verità in un nuovo libro (Di lunedì 5 ottobre 2020) Meghan Markle e Harry ignorano l’invito di Natale della Regina. Già lo scorso anno non parteciparono al tradizionale pranzo a Sandringham, offerto da Sua Maestà. Ma ora pare che questa volta c’entri William, almeno stando alle indiscrezioni di un nuovo libro scottante. Pare infatti che il Duca di Cambridge abbia cercato in tutti i modi di impedire il matrimonio di Harry con Meghan Markle, addirittura facendo intervenire lo zio, il Conte Spencer, fratello di Diana. Queste nuove indiscrezioni, ammesso che siano fondate, non fanno che accrescere l’attrito tra i due fratelli. Per questo, come sottolineato dall’esperta di questioni di Corte, Katie Nicholl, i Sussex non si muoveranno ... Leggi su dilei (Di lunedì 5 ottobre 2020)ignorano l’invito di Natale. Già lo scorso anno non parteciparono al tradizionale pranzo a Sandringham, offerto da Sua Maestà. Ma ora pare che questa volta c’entri William, almeno stando alle indiscrezioni di unscottante. Pare infatti che il Duca di Cambridge abbia cercato in tutti i modi di impedire il matrimonio dicon, addirittura facendo intervenire lo zio, il Conte Spencer, fratello di Diana. Queste nuove indiscrezioni, ammesso che siano fondate, non fanno che accrescere l’attrito tra i due fratelli. Per questo, come sottolineato dall’esperta di questioni di Corte, Katie Nicholl, i Sussex non si muoveranno ...

