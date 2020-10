Maltempo | Fontana | ' Lombardia pronta a chiedere stato di emergenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Milano, 5 ott. (Adnkronos) - “La Regionea rilod'al governo per l'eccezionale ondata diche ha colpito le province di Bergamo, Como, Cremona, Lodi, Pavia e Varese nelle ultime 72 ore”. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Attilio. “Questa mattina – ha spiegato l'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni - ho comunicato la situazione calamitosa al Dipartimento nazionale. La lettera del presidentecon la richiesta ufficiale al Consiglio dei ministri, indispensabile per poter accedere ai fondi statali per il rimborso delle spese effettuate potrà essere firmata solo al termine previsto di sette ...