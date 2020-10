L’ordinanza in Campania sulla chiusura obbligatoria dei locali alle 23 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un’ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in vigore da oggi e fino al 20 ottobre conferma l’obbligo di mascherine all’aperto e la chiusura obbligatoria dei locali alle 23 L’ordinanza in Campania sulla chiusura obbligatoria dei locali alle 23 A dover chiudere obbligatoria alle 23 saranno bar, gelaterie, pasticcerie ed attività commerciali simili dalla domenica al giovedì. Il venerdì e il sabato lo stop sarà invece prorogato a mezzanotte. Per le attività di ristorazione, compresi pub e pizzerie, è consentito far accedere i clienti fino alle 23 per tutta la ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un’ordinanza del presidente della RegioneVincenzo De Luca in vigore da oggi e fino al 20 ottobre conferma l’obbligo di mascherine all’aperto e ladei23 L’ordinanza indei23 A dover chiudere23 saranno bar, gelaterie, pasticcerie ed attività commerciali simili dalla domenica al giovedì. Il venerdì e il sabato lo stop sarà invece prorogato a mezzanotte. Per le attività di ristorazione, compresi pub e pizzerie, è consentito far accedere i clienti fino23 per tutta la ...

