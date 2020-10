Le attività parlamentari del 5 e 6 ottobre del settore dell’editoria giornalistica (Di lunedì 5 ottobre 2020) S 1925 – Conversione Decreto Legge n. 104/2020 (DL agosto) Oggi, lunedì 5 ottobre, l’Aula del Senato inizia l’esame del ddl di conversione del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il in rilancio dell’economia” (cd. Decreto Agosto), approvato la scorsa settimana dalla Commissione Bilancio. Il provvedimento dovrebbe essere approvato in settimana per poi essere trasmesso, probabilmente questa stessa settimana alla Camera. Il decreto deve essere convertito entro il prossimo 13 ottobre. L’articolo 96 del Decreto prevede rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell’editoria. In particolare, si incrementa da 60 milioni a 85 milioni le risorse stanziate per il finanziamento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari sulla ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020) S 1925 – Conversione Decreto Legge n. 104/2020 (DL agosto) Oggi, lunedì 5, l’Aula del Senato inizia l’esame del ddl di conversione del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il in rilancio dell’economia” (cd. Decreto Agosto), approvato la scorsa settimana dalla Commissione Bilancio. Il provvedimento dovrebbe essere approvato in settimana per poi essere trasmesso, probabilmente questa stessa settimana alla Camera. Il decreto deve essere convertito entro il prossimo 13. L’articolo 96 del Decreto prevede rifinanziamenti e semplificazioni per ildell’editoria. In particolare, si incrementa da 60 milioni a 85 milioni le risorse stanziate per il finanziamento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari sulla ...

