La regina Elisabetta e il «piano segreto» per Harry e Meghan Markle

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ebbene sì, la Megxit poteva essere evitata. Secondo il biografo reale Robert Lacey, infatti, regina Elisabetta aveva già in mente una papabile soluzione al desiderio di indipendenza del principe Harry e di Meghan Markle. Stando a quanto riportato nel nuovo libro «Battle of Brothers», la sovrana aveva pensato di offrire ai Sussex la possibilità di vivere «una vita normale» in uno stato del Commonwealth, senza bisogno dunque di dimettersi da membri senior della royal family.

Advertising

albertoangela : La Regina Elisabetta II è una icona dei nostri tempi. Stasera ad #Ulisse, alle 21.25 su @RaiUno, ripercorreremo la… - Raiofficialnews : “Una delle più importanti personalità della nostra epoca: Elisabetta II, l’ultima grande regina, il suo volto umano… - UlisseRai1 : È noto che davanti alla regina tutti si inchinano. Ma quel giorno è Elisabetta a chinare la testa al passaggio del… - nigritha_ : @isla_anchemeno va beh visti i prezzi minimo dev'essere la nipote della regina Elisabetta - ilaryperpochi : bello vedere che la regina elisabetta ha le ancelle anche in casa. trucco e parrucco fatto da dayane e matilde #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta

Vanity Fair Italia

In un episodio viene raffigurato il terzogenito della regina Elisabetta raccontare del ruolo interpretato in un film dall'allora fidanzata, Koo Stark. La Stark negli anni 70 interpretò The Awakening ...A dettare legge in fatto di stile anche la regina Elisabetta, il cui abito verde indossato durante il lockdown per un discorso alla nazione ha fatto schizzare alle stelle le ricerche per abiti ...