Inter, si lavora al prestito di Moses dal Chelsea (Di lunedì 5 ottobre 2020) Per ora non arrivano buone notizie da Londra ma l’Inter continuerà a provarci fino all’ultimo per ottenere il prestito di Victor Moses. L’Inter nella giornata di oggi proverà a chiudere la trattativa con il Chelsea per il ritorno in nerazzurro di Victor Moses. Si lavora ad un prestito secco, formula che per ora non è gradita dalla dirigenza dei Blues. Antonio Conte, come riferisce Gazzetta dello Sport, vuole un quarto esterno nella sua rosa e nel caso fosse Moses, Ashley Young si giocherebbe il posto di esterno sinistro con Perisic. Tutto fatto, invece, per Matteo Darmian che si aggregherà al gruppo mercoledì. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Per ora non arrivano buone notizie da Londra ma l’continuerà a provarci fino all’ultimo per ottenere ildi Victor. L’nella giornata di oggi proverà a chiudere la trattativa con ilper il ritorno in nerazzurro di Victor. Siad unsecco, formula che per ora non è gradita dalla dirigenza dei Blues. Antonio Conte, come riferisce Gazzetta dello Sport, vuole un quarto esterno nella sua rosa e nel caso fosse, Ashley Young si giocherebbe il posto di esterno sinistro con Perisic. Tutto fatto, invece, per Matteo Darmian che si aggregherà al gruppo mercoledì. Leggi su Calcionews24.com

L’Inter nella giornata di oggi proverà a chiudere la trattativa con il Chelsea per il ritorno in nerazzurro di Victor Moses. Si lavora ad un prestito secco, formula che per ora non è gradita dalla ...

Vidal domina in mediana, i quotidiani lo premiano: “Esperienza e qualità, è leader a centrocampo”

Arturo Vidal è stato fra i protagonisti della trasferta giocata ieri dall’ Inter in quel dello stadio Olimpico contro la Lazio, caratterizzata dal rammarico per il mancato successo. Quasi tutti i quot ...

L'Inter nella giornata di oggi proverà a chiudere la trattativa con il Chelsea per il ritorno in nerazzurro di Victor Moses. Si lavora ad un prestito secco, formula che per ora non è gradita dalla ...