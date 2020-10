‘Il campionato di calcio deve andare avanti’. La politica del pallone si limita a questo (Di lunedì 5 ottobre 2020) di Andrea Taffi In questa fase di convivenza forzata con il Covid-19 post lockdown, un’immagine mi è presentata alla mente tante volte, troppe, purtroppo. L’immagine è quella di Alberto Sordi, che, nelle vesti del Marchese del Grillo, nell’omonimo film, pronuncia la famosissima frase: “Perché io so’ io e voi non siete un c…”. Ecco, una vicenda che, in queste ultime settimane, quell’immagine me l’ha ricordata spesso è quella legata alle vicissitudini del campionato di calcio di serie A, alle prese con una gestione sempre più difficile, delicata e pericolosa dei contagi da Covid-19. Nonostante il calcio sia, in termini di diffusione del coronavirus, paragonabile solo alle discoteche, il rapporto calcio-Covid-19 è del tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) di Andrea Taffi In questa fase di convivenza forzata con il Covid-19 post lockdown, un’immagine mi è presentata alla mente tante volte, troppe, purtroppo. L’immagine è quella di Alberto Sordi, che, nelle vesti del Marchese del Grillo, nell’omonimo film, pronuncia la famosissima frase: “Perché io so’ io e voi non siete un c…”. Ecco, una vicenda che, in queste ultime settimane, quell’immagine me l’ha ricordata spesso è quella legata alle vicissitudini deldidi serie A, alle prese con una gestione sempre più difficile, delicata e pericolosa dei contagi da Covid-19. Nonostante ilsia, in termini di diffusione del coronavirus, paragonabile solo alle discoteche, il rapporto-Covid-19 è del tutto ...

