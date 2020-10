GLOW 4 non si farà, Netflix ha cancellato la serie (Di lunedì 5 ottobre 2020) Netflix ha annunciato che non verrà realizzata GLOW 4, nonostante avesse ufficialmente rinnovato la serie un anno fa. La produzione di GLOW 4 è stata cancellata nonostante un anno fa, nell'agosto 2019, Netflix avesse annunciato il rinnovo del progetto ambientato nel mondo del wrestling al femminile. La situazione dello show era rimasta in sospeso dal mese di marzo, quando la produzione di innumerevoli serie televisive e film era stata interrotta, cancellata o posticipata. La serie GLOW aveva come star Alison Brie, Betty Gilpin e Marc Maron ed era stata creata da Liz Flahive e Carly Mensch che avevano il ruolo di showrunner, autrici e produttrice esecutive. La storia era ispirata a un vero show di wrestling degli anni ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 ottobre 2020)ha annunciato che non verrà realizzata4, nonostante avesse ufficialmente rinnovato laun anno fa. La produzione di4 è stata cancellata nonostante un anno fa, nell'agosto 2019,avesse annunciato il rinnovo del progetto ambientato nel mondo del wrestling al femminile. La situazione dello show era rimasta in sospeso dal mese di marzo, quando la produzione di innumerevolitelevisive e film era stata interrotta, cancellata o posticipata. Laaveva come star Alison Brie, Betty Gilpin e Marc Maron ed era stata creata da Liz Flahive e Carly Mensch che avevano il ruolo di showrunner, autrici e produttrice esecutive. La storia era ispirata a un vero show di wrestling degli anni ...

Ultime Notizie dalla rete : GLOW non GLOW 4 non si farà, Netflix ha cancellato la serie Movieplayer.it GLOW, ufficiale: la quarta stagione non si farà a causa del Coronavirus

portando a pensare che potrebbe non esserci più tutto questo interesse per GLOW da parte dell'audience.. Ragione in più per cui, sempre stando a quanto riportato da Deadline, Netflix ha optato ...

portando a pensare che potrebbe non esserci più tutto questo interesse per GLOW da parte dell'audience.. Ragione in più per cui, sempre stando a quanto riportato da Deadline, Netflix ha optato ...