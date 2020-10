Covid, studente positivo nel Napoletano: lezioni sospese (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano in Campania (Na) – Un alunno dell’Istituto Fratelli Maristi di Giugliano, comune a Nord di Napoli, è positivo al Covid. lezioni sospese per la classe dello studente. Per ragioni di sicurezza, in attesa delle disposizioni dell’Asl, sospese anche le lezioni della scuola primaria, della scuola media internazionale e del liceo. “Gentili genitori – si legge nella circolare diffusa ieri sera dal Dirigente Scolastico – vi comunichiamo che il primo tampone a cui è stato sottoposto, oggi pomeriggio, un alunno della classe II Liceo è risultato positivo. Il Preside e il medico competente sono in contatto con la Asl e attendono indicazioni dalle autorità ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano in Campania (Na) – Un alunno dell’Istituto Fratelli Maristi di Giugliano, comune a Nord di Napoli, èalper la classe dello. Per ragioni di sicurezza, in attesa delle disposizioni dell’Asl,anche ledella scuola primaria, della scuola media internazionale e del liceo. “Gentili genitori – si legge nella circolare diffusa ieri sera dal Dirigente Scolastico – vi comunichiamo che il primo tampone a cui è stato sottoposto, oggi pomeriggio, un alunno della classe II Liceo è risultato. Il Preside e il medico competente sono in contatto con la Asl e attendono indicazioni dalle autorità ...

Seconda scuola con studente positivo al Coronavirus nel Vittoriese, in provincia di Ragusa. Si tratta di un caso riscontrato all'istituto comprensivo "F. Pappalardo". «A seguito dei controlli ...

Un milione di tamponi, al mese, per la scuola

Solo per le scuole servirebbe un milione di tamponi al mese per contingentare e monitorare la diffusione del Covid ma siamo ancora molto lontani da questa possibilità. Ne parliamo nella rubrica "Tutti ...

