Covid: Spadafora "protocollo ok, si osservi con rigore (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - "Ad oggi il protocollo è ancora giusto da tenere e da portare avanti, e deve essere rispettato da tutti con il massimo rigore". Lo dice il ministro per lo sport, Vincenzo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - "Ad oggi ilè ancora giusto da tenere e da portare avanti, e deve essere rispettato da tutti con il massimo". Lo dice il ministro per lo sport, Vincenzo ...

calciomercatoit : ?? #SerieA - Dal protocollo al campionato: le parole di #Spadafora - pol2187 : RT @FrancisJUnder12: Eh niente Smerdati pure da uno dei loro capo-tifosi Covid: Spadafora 'protocollo ok, si osservi con rigore - Calcio -… - FcInterNewsit : Covid-19, Spadafora: 'Ad oggi il protocollo è ancora giusto, deve essere rispettato da tutti con il massimo rigore' - vcristina29 : RT @FrancisJUnder12: Eh niente Smerdati pure da uno dei loro capo-tifosi Covid: Spadafora 'protocollo ok, si osservi con rigore - Calcio -… - PietroScorpione : RT @FrancisJUnder12: Eh niente Smerdati pure da uno dei loro capo-tifosi Covid: Spadafora 'protocollo ok, si osservi con rigore - Calcio -… -