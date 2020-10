Cellino | «Minacciato dai miei giocatori Regalo il Brescia»

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Il presidente delMassimonon le manda a dire. Intervenuto nella serata di ieri ai microfoni di Novantesimo Minuto – dopo la rovinosa sconfitta per 3-0 sul campo del Cittadella –, il patron delle Rondinelle ha rilasciato dichiarazioni importanti. «In 30 anni nel mondo del calcio non mi era mai successo di venire … L'articolo: «daiil» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

