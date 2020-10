Avellino, accordo Errico: caccia al colpo last-minute in attacco (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Rush finale di mercato per l’Avellino. Al 20 di questa sera chiuderà ufficialmente la finestra dei trasferimenti allo “Sheraton Milan San Siro”. Salvatore Di Somma insieme a Giovanni D’Agostino hanno chiuso per l’arrivo in prestito di Andrea Errico del Frosinone. Mezz’ala sinistra, può adattarsi pure come quinto di centrocampo sull’out mancino già cercato nei giorni scorsi dal club irpino. Nelle prossime ore è atteso l’arrivo in città del calciatore. Operazione che dunque chiude la porta al possibile sbarco in Irpinia di Mattia Zennaro e Claudiu Micovschi all’ombra del Partenio. Il duo mercato vorrà chiudere il mercato con un colpo in avanti: l’obiettivo è una ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Rush finale di mercato per l’. Al 20 di questa sera chiuderà ufficialmente la finestra dei trasferimenti allo “Sheraton Milan San Siro”. Salvatore Di Somma insieme a Giovanni D’Agostino hanno chiuso per l’arrivo in prestito di Andreadel Frosinone. Mezz’ala sinistra, può adattarsi pure come quinto di centrocampo sull’out mancino già cercato nei giorni scorsi dal club irpino. Nelle prossime ore è atteso l’arrivo in città del calciatore. Operazione che dunque chiude la porta al possibile sbarco in Irpinia di Mattia Zennaro e Claudiu Micovschi all’ombra del Partenio. Il duo mercato vorrà chiudere il mercato con unin avanti: l’obiettivo è una ...

Accordo raggiunto, Andrea Errico sarà un nuovo giocatore dell'Avellino. Proprio in questi minuti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è arrivata la fumata bianca tra il club irpino ed il F ...

