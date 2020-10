Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 4 ottobre 2020

(Di lunedì 5 ottobre 2020)dei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction L’Allieva 3 ha ottenuto 4747 spettatori (share 19.68%) nel primo episodio e 4215 (21.57%) nel secondo episodio; su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 1953 spettatori (13.07%). Su Italia1 il film Il libro della Giungla ha ottenuto 1453 spettatori (6.65%); su Rai2 l’episodio di NCIS Los Angeles ha totalizzato 1281 spettatori (5.11%), mentre quello di NCIS New Orleans 1071 (4.51%); su Rai3 il programma Che tempo che fa ha intrattenuto 2378 spettatori (9.75%) nel programma vero e proprio e 1107 (6.25%) nel Tavolo ...

Come sono andati gli ascolti tv di ieri, domenica 4 ottobre 2020? In prima serata c'era l'allieva 3, live non è la d'urso, che tempo che fe altri. I dati.