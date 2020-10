Ultime Notizie Roma del 04-10-2020 ore 08:10 (Di domenica 4 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella oggi in studio il maltempo ha devastato il nord ovest il bilancio e di 2 morti in Val d’Aosta nel vercellese e due dispersi un in Piemonte l’altro è un cacciatore nel Pavese frazione particolarmente grave a Limone Piemonte una catastrofe dice il sindaco Tre Ponti crollati quello sul Sesia tra Romagnano e Gattinara era stato riaperta Mezzogiorno di ieri in diretta Facebook dei due sindaci gli altri due in Val Trebbia nel piacentino sulla Statale 45 che collega Piacenza Genova via Bagnasco nel cuneese travolto dal Tanaro isolata o l’altra la provinciale di Cuneo ed il confine con la Liguria secondo Coldiretti in 24 ore il livello del Po è salito di 3 metri a Venezia sollevate per la prima volta le barriere del Mosè ... Leggi su romadailynews (Di domenica 4 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella oggi in studio il maltempo ha devastato il nord ovest il bilancio e di 2 morti in Val d’Aosta nel vercellese e due dispersi un in Piemonte l’altro è un cacciatore nel Pavese frazione particolarmente grave a Limone Piemonte una catastrofe dice il sindaco Tre Ponti crollati quello sul Sesia tragnano e Gattinara era stato riaperta Mezzogiorno di ieri in diretta Facebook dei due sindaci gli altri due in Val Trebbia nel piacentino sulla Statale 45 che collega Piacenza Genova via Bagnasco nel cuneese travolto dal Tanaro isolata o l’altra la provinciale di Cuneo ed il confine con la Liguria secondo Coldiretti in 24 ore il livello del Po è salito di 3 metri a Venezia sollevate per la prima volta le barriere del Mosè ...

Coronavirus, news. In Italia 2844 nuovi casi, il Viminale: esercito per i controlli. LIVE

Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napo ...

CORONAVIRUS: NELL’AQUILANO TIMORI NELLE SCUOLE, TRE CLASSI IN QUARANTENA

L’AQUILA – In una giornata in cui il coronavirus ha fatto registrare altri 49 casi in Abruzzo, sebbene su un numero imponente di tamponi (2.498), crescono le preoccupazioni per quanto sta accadendo al ...

