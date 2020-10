Trump twitta un video dall’ospedale: “Sto meglio” (Di domenica 4 ottobre 2020) È di poche ore fa il video su Twitter del presidente Trump dove comunica al popolo americano il suo attuale stato di salute. Appare in giacca e camicia, il volto leggermente provato, e ci parla da una stanza del Walter Reed Medical Center allestita ad hoc per l’occasione; alle sue spalle, campeggiano la bandiera americana e quella del vessillo presidenziale. pic.twitter.com/gvIPuYtTZG— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020Trump ringrazia tutto il personale medico, dai medici agli infermieri, elogiando il loro lavoro e la loro celerità. “Qui al Walter Reed Medical Center penso ci sia il personale più preparato al mondo. Stanno facendo di tutto per rimettermi in sesto, perchè devo tornare al più presto a lavoro”. Nel ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 4 ottobre 2020) È di poche ore fa ilsu Twitter del presidentedove comunica al popolo americano il suo attuale stato di salute. Appare in giacca e camicia, il volto leggermente provato, e ci parla da una stanza del Walter Reed Medical Center allestita ad hoc per l’occasione; alle sue spalle, campeggiano la bandiera americana e quella del vessillo presidenziale. pic.twitter.com/gvIPuYtTZG— Donald J.(@realDonald) October 3, 2020ringrazia tutto il personale medico, dai medici agli infermieri, elogiando il loro lavoro e la loro celerità. “Qui al Walter Reed Medical Center penso ci sia il personale più preparato al mondo. Stanno facendo di tutto per rimettermi in sesto, perchè devo tornare al più presto a lavoro”. Nel ...

