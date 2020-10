Tottenham, a Mourinho non basta il 6-1: “Lo United poteva finire in otto” (Di domenica 4 ottobre 2020) Sei gol per prendersi una rivincita contro chi non ha esitato a silurarlo. José Mourinho gongola per la larghissima vittoria del suo Tottenham ai danni del Manchester United. Un successo clamoroso: 6-1.PUNTIGLIOSOLo Special One non sembra essere appagato dal risultato e rincara la dose nel post gara: "La squadra è stata coraggiosa e al tempo stesso sicura dei propri mezzi. Dopo il loro gol abbiamo avuto una grande reazione e per me il primo tempo è stato incredibile. La soddisfazione non riguarda tanto il risultato, ma la prestazione. Levy e la dirigenza ci hanno messo a disposizione una squadra migliorata negli interpreti rispetto allo scorso anno. Nella prima conferenza ho detto che l'obiettivo è vincere ogni partita: ovviamente non è possibile farlo, ma dobbiamo avere questa ambizione. Non ho visto ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 ottobre 2020) Sei gol per prendersi una rivincita contro chi non ha esitato a silurarlo. Joségongola per la larghissima vittoria del suoai danni del Manchester. Un successo clamoroso: 6-1.PUNTIGLIOSOLo Special One non sembra essere appagato dal risultato e rincara la dose nel post gara: "La squadra è stata coraggiosa e al tempo stesso sicura dei propri mezzi. Dopo il loro gol abbiamo avuto una grande reazione e per me il primo tempo è stato incredibile. La soddisfazione non riguarda tanto il risultato, ma la prestazione. Levy e la dirigenza ci hanno messo a disposizione una squadra migliorata negli interpreti rispetto allo scorso anno. Nella prima conferenza ho detto che l'obiettivo è vincere ogni partita: ovviamente non è possibile farlo, ma dobbiamo avere questa ambizione. Non ho visto ...

