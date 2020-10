Spari in una rapina: morto 17enne Preso il figlio di Genny 'a carogna (Di domenica 4 ottobre 2020) E' di un morto e un ferito il bilancio di una rapina tentata e finita con una sparatoria tra malviventi e polizia a Napoli. Preso il complice: è il figlio dell'ultrà del Napoli Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 4 ottobre 2020) E' di une un ferito il bilancio di unatentata e finita con una sparatoria tra malviventi e polizia a Napoli.il complice: è ildell'ultrà del Napoli Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Spari in una rapina: morto 17enne Preso il figlio di Genny 'a carogna - Affaritaliani : Napoli,spari in una rapina: morto 17enne. Arrestato figlio di Genny 'a carogna - valegrande73 : Svegliarmi con gli spari dei cacciatori in sottofondo è una cosa che proprio non sopporto! ?? - SteGabri : @antoniocorvino1 @FabRavezzani Un altro che non ha capito niente del discorso che ho fatto e si limita ad una frase… - finotti_mauro : @matteosalvinimi Talmente tranquillo che ogni mezz'ora spari un tweet sull'argomento, la verità è che hai una paura… -