Siria, storia di Riad: 20 anni in carcere solo perché turco. “Torture continue, mesi passati al buio in un buco” (Di domenica 4 ottobre 2020) Riad Avlar ha 41 anni, è turco e fa l’attore, ma metà della sua vita l’ha passata nell’inferno delle carceri della Siria di Assad. Catturato quando era solo uno studente di 19 anni con una fumosa accusa di spionaggio, ha trascorso buona parte degli anni di detenzione a Saydnaya, una prigione Siriana che Amnesty International ha definito una “macelleria umana”. Era lì nel 2008, quando una rivolta dei detenuti fu soffocata nel sangue. Oggi la sua storia e altre simili prendono forma nella pièce teatrale Y-Saydnaya, per la regia di Ramzi Choukair. Riad, che porta sul corpo i segni delle torture subite, ha raccontato la sua storia a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020)Avlar ha 41, èe fa l’attore, ma metà della sua vita l’ha passata nell’inferno delle carceri delladi Assad. Catturato quando erauno studente di 19con una fumosa accusa di spionaggio, ha trascorso buona parte deglidi detenzione a Saydnaya, una prigionena che Amnesty International ha definito una “macelleria umana”. Era lì nel 2008, quando una rivolta dei detenuti fu soffocata nel sangue. Oggi la suae altre simili prendono forma nella pièce teatrale Y-Saydnaya, per la regia di Ramzi Choukair., che porta sul corpo i segni delle torture subite, ha raccontato la suaa ...

