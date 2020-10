Rapina tra i vicoli, 17enne ucciso dai Falchi (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoStamattina, in via Duomo nei pressi della zona portuale, un equipaggio dei Falchi è intervenuto nel corso di una Rapina a mano armata ai danni di tre automobilisti, commessa da due persone armate di pistola. Nel corso dell”azione, uno dei due Rapinatori, un 17enne, è rimasto ucciso mentre l’altro, un 18enne, è stato arrestato. L’arma utilizzata per la Rapina è stata sequestrata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoStamattina, in via Duomo nei pressi della zona portuale, un equipaggio deiè intervenuto nel corso di unaa mano armata ai danni di tre automobilisti, commessa da due persone armate di pistola. Nel corso dell”azione, uno dei duetori, un, è rimastomentre l’altro, un 18enne, è stato arrestato. L’arma utilizzata per laè stata sequestrata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

È di un morto e un ferito il bilancio di una rapina tentata e finita con una sparatoria tra malviventi e polizia a Napoli. Secondo quanto si è appreso, il rapinatore morto era un minorenne ...

tra sabato 3 e domenica 4 ottobre: un rapinatore è morto e un secondo bandito è stato arrestato, il tutto in un conflitto a fuoco con la polizia che si è svolto nel capoluogo Campano. Gli agenti sono ...

