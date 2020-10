L’Equipe: “Joao Mario al Psg”. Poi cancella l’articolo (Di domenica 4 ottobre 2020) Clamorosa indiscrezione di mercato dell’Equipe, che poi però si rimangia tutto e cancella. Il giornale francese aveva lanciato la notizia di un arrivo in prestito al Psg di Joao Mario, l’ex giocatore dell’Inter che tanto male ha fatto in maglia nerazzurra. In molti si erano scatenati nei confronti del ds Leonardo, poi però l’articolo è stato cancellato dal quotidiano transalpino, ma la notizia dovrebbe essere vera. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) Clamorosa indiscrezione di mercato dell’Equipe, che poi però si rimangia tutto e. Il giornale francese aveva lanciato la notizia di un arrivo in prestito al Psg di Joao, l’ex giocatore dell’Inter che tanto male ha fatto in maglia nerazzurra. In molti si erano scatenati nei confronti del ds Leonardo, poi però l’articolo è statoto dal quotidiano transalpino, ma la notizia dovrebbe essere vera.

Rosso27jean : RT @fcin1908it: Equipe - Joao Mario al Psg, zero conferme. E il giornale cancella l'articolo sulle visite - sportface2016 : L'Equipe: '#JoaoMario al #Psg', poi cancella l'articolo - Zelgadis265 : RT @fcin1908it: Equipe - Joao Mario al Psg, zero conferme. E il giornale cancella l'articolo sulle visite - fcin1908it : Equipe - Joao Mario al Psg, zero conferme. E il giornale cancella l'articolo sulle visite - LucaChiaverotti : @GennaroSpinaa E secondo l’equipe Leotardo ha pure chiuso Joao Mario...giuda interista -

