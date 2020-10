Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli? E’ finita (Di domenica 4 ottobre 2020) E’ già finita fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, qualcuno dirà “ancor prima di cominciare”. Dall’ultima diretta di venerdì sera2 ottobre, qualcosa sicuramente è cambiato ed Elisabetta non ci sta, non vuole più “giocare” in questo modo. In base a quanto emerge dalla casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip 5, l’ex moglie di Flavio Briatore avrebbe preso le distanze dal primo velino nella storia di Striscia la Notizia, e la loro amicizia speciale sembrerebbe già naufragata. Tutta colpa di alcune confessioni che lo stesso Petrelli avrebbe riferito a Matilde Brandi qualche giorno fa, e che non corrisponderebbero al vero stando alla stessa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) E’ giàfra, qualcuno dirà “ancor prima di cominciare”. Dall’ultima diretta di venerdì sera2 ottobre, qualcosa sicuramente è cambiato ednon ci sta, non vuole più “giocare” in questo modo. In base a quanto emerge dalla casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip 5, l’ex moglie di Flavio Briatore avrebbe preso le distanze dal primo velino nella storia di Striscia la Notizia, e la loro amicizia speciale sembrerebbe già naufragata. Tutta colpa di alcune confessioni che lo stesso Petrelli avrebbe riferito a Matilde Brandi qualche giorno fa, e che non corrisponderebbero al vero stando alla stessa ...

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - vincycernic95 : 2020 ELISABETTA GREGORACI DIPINGE 'LA MORTE DELLA CUCINA ITALIANA' #GFVIP - its__lilo_bitch : la carbonara con la pancetta e per di più fatta rosolare nell’olio. Elisabetta Gregoraci signore e signori #gfvip - BISLACCO3 : RT @Fanclub_dUrso: Questa sera a @LiveNoneladUrso: - Nuove rivelazioni sulla love story tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco con i finti scoo… - GF_diretta : Pierpaolo al #GrandeFratelloVip #GFVIP svela: 'Elisabetta Gregoraci vuole fare l'amore con me' -